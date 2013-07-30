زهرة عرفات: إجراءات ضدّ "جار القمر" لمخالفته العقد

عقد النجوم الثلاثة: زهرة عرفات وأمل العوضي وعبد المحسن القفاص، مؤتمراً صحافيّاً للحديث عن تجربتهم الإعلانيّة مع أحد المراكز المتخصّصة في علاج الأسنان، تخلّله التطرّق إلى بعض القضايا الفنيّة، وتسليط الضوء على إطلالتهم الدراميّة الرمضانيّة، قبل أن يعقب المؤتمر حفلة إفطار على شرف النجوم الثلاثة.

واستهلّت زهرة عرفات المؤتمر بالإعراب عن سعادتها بخوض تجربة المشاركة في إعلان تجاريّ، لا سيّما أنّها كانت الوجه الإعلانيّ لإحدى المؤسّسات الطبيّة.

وعن أعمالها هذا العام، قالت زهرة: "فخورة بأعمالي الدراميّة الثلاثة التي تُعرض حاليّاً، عبر مختلف الفضائيّات، وهي: "عطر الجنّة، وجار القمر، والملافع"؛ فكلّ مسلسل منها يحمل رسالة اجتماعيّة أو إنسانيّة مختلفة، و"الملافع" يقدّم إضاءات تراثيّة مميّزة.

وشدّدت على أنّها تهتمّ بحقّها الأدبيّ من حيث ترتيب اسمها، وأوضحت: "أحسم جميع الأمور، من خلال التعاقد، حتّى لا أترك مجالاً لحدوث أي مشاكل مستقبلاً، واعتبر اسمي ماركة مسجّلة، وأحافظ عليه، وأهتمّ بقيمته، فهو نتاج جهد وتعب سنوات من العمل".

وحول ما أثير عن وجود مشاكل بخصوص مسلسل "جار القمر"، أوضحت: "كان هناك اتفاق بيننا في العقد المبرم، ولكن لم ينفّذ، والآن هناك إجراءات سيتمّ اتّخاذها".

ورداً على سؤال "سيدتي" لها، حول اللوك الجديد الذي ظهرت به، قالت عرفات: "اخترت إطلالة أفريقيّة كنوع من التغيير".

بدورها، قالت الفنّانة أمل العوضي عن تجربتها الإعلانيّة: "سعيدة باختياري لهذه الإطلالة المغايرة. ولا شكّ أنّ نجاح ومكانة الجهة المنتجة للإعلان، كان سبباً رئيسيّاً في موافقتي على هذه الخطوة، كما أنّ الإعلان يُضيف إلى الفنّان ويُعزّز من حضوره الرمضانيّ".

وأشارت العوضي إلى أنّها تترك للجمهور والنقّاد الحكم على تجربتها في مسلسل "أبو الملايين"، وأضافت: "مسلسل كوميديّ أشارك فيه مع نجوم كبار، أمّا العمل الآخر"مطلّقات صغيرات" فيناقش مشكلة اجتماعيّة هامّة، ألقت بظلالها على المجتمع الخليجيّ، وهي الطلاق. وأعتقد أنّني بذلت كلّ ما في وسعي هذا العام، وأترك الكلمة الأخيرة للجمهور".

بدوره، أكّد الفنّان عبد المحسن القفاص أهميّة الإعلان كإضافة للفنّان، مشيداً بمشاركته كضيف شرف في مسلسل "أبو الملايين" مع النجم عبد الحسين عبد الرضا، وقال: "كما أنّ وجودي في مسلسل "الملافع " يُعدّ إضافة كبيرة، وأخيراً عمل "محال" الذي يُحقّق أصداء طيّبة حاليّاً، ولكن يبقى أنّ أيّ عمل يعرض على mbc يحظى بنصيب الأسد من متابعة الجمهور".