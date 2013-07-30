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مقتل فلاح بالمنيا على يد نجل شقيقه أثناء مشاجرة بينهما

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مقتل فلاح بالمنيا على يد نجل شقيقه أثناء مشاجرة بينهما مقتل فلاح بالمنيا على يد نجل شقيقه أثناء مشاجرة بينهما

طعن شاب بالمنيا عمه اثناء مشاجرة وقعت بينهما وقام كل منهما بمطاردة الثاني بالشوارع باستخدام سلاح أبيض سكين وانتهت المعركة بمقتل الفلاح علي يد نجل شقيقه.

تلقي مأمور مركز شرطة ملوي بلاغاً من عمليات النجدة بوقوع مشاجرة بقرية قلبا بين كل من أحمد حلمي سليمان البهنساوي 40 سنة فلاح توفي إثر إصابته بجروح طعنية بالصدر والبطن “طرف أول”، حمادة محمد حلمي سليمان 23 سنة فلاح “طرف ثاني” وتبين حدوث مشادة كلاميه بينهما تطورت لمشاجرة بسبب خلافات عائلية حال تواجدهما بمنزل المجني عليه وقام الأهالي بفضها وأثناء عودة المتهم لمنزله قام المجني عليه بملاحقته بسلاح أبيض سكين فحدثت بينهما مشاجرة وأثناء ذلك تمكن المتهم من نزع السلاح من يد المجني عليه وطارده بالشارع وطعنه عدة طعنات أودت بحياته.

تم تحرير المحضر رقم 4396 لسنة 2013 أداري مركز شرطة ملوي وبضبط المتهم والأداه المستخدمه “سكين ” وبمواجهته أعترف بأرتكاب الواقعه.

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