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تركيا تنفي قيامها بتعليق اتفاقيات موقعة مع مصر

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تركيا تنفي قيامها بتعليق اتفاقيات موقعة مع مصر تركيا تنفي قيامها بتعليق اتفاقيات موقعة مع مصر

ذكر مسئول بوزارة الخارجية التركية ان الخبر المنشور بصحيفة صباح الصادرة اليوم الثلاثاء والخاص بتعليق تركيا بعض الاتفاقيات الموقعة مع لا اساس له من الصحة.

واوضح المسئول في تصريحات لوكالة انباء الشرق الاوسط انه حتى اليوم لا توجد اتفاقية واحدة معلقة مع مصر.

وكانت صحيفة صباح التركية قد نشرت في عددها الصادر اليوم ان انقرة علقت بعض الاتفاقيات وبرتوكولات التعاون مع مصر في مجالات مختلفة منها المواصلات والتعليم والصحة والبالغ عددها 27 اتفاقية وقعت اثناء زيارة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الى مصر العام الماضي.

كما زعمت الصحيفة -الموالية للحكومة التركية- ان ما اسمته ب “العقوبة الاولى” التي اتخذتها أنقرة ضد القاهرة هو ايقاف صفقة بيع عشر طائرات تجسس دون طيار من طراز “انكا” او “العنقاء” والتي تعتبر واحدة من الطائرات الاكثر تقدما في العالم مع تجميد كافة المناورات العسكرية بين البلدين وعدم مغادرة السفير الجديد احمد يلدز الى القاهرة رغم صدور المرسوم الحكومىباعتباره سفيرا للعاصمة المصرية في الرابع من يوليو الجاري اضافة الى انهاء الرحلات البحرية بين مينائي اسكندرون التركي وبورسعيد المصري.

 

أ ش أ

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