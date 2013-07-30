جامعة القاهرة: لسنا طرفاً فى الأحداث ولن نسمح باستخدام المباني فى الاشتباكات

عقد مجلس جامعة القاهرة اجتماعًا أمس الاثنين برئاسة الدكتور حسام كامل رئيس الجامعة وفى حضور الدكتور جابر نصار الذى يتسلم مهام منصبه رئيسًا للجامعة فى أول أغسطس عام 2013، وذلك بنادى تجديف الجامعة. وناقش المجلس خلال اجتماعه ، المستجدات الحالية بجامعة القاهرة فى ضوء اعتصام النهضة ومحيط جامعة القاهرة .

وأكد مجلس الجامعة على عدم وجود عناصر من الشرطة أو الجيش داخل حرم الجامعة وأن المتواجدين داخل الحرم الجامعى هم أفراد الأمن المدنيين التابعين للجامعة فقط وهم غير مسلحين ويقومون بمنع دخول غير أى أفراد غير أفراد الأمن المدنى وأعضاء هيئة التدريس والعاملين من باب جانبى ، حيث أن الأبواب الرئيسية للجامعة مغلقة من جانب المعتصمين .

وأكد المجلس أن الجامعة محايدة وليست طرفًا فى الأحداث الجارية ولا تسمح باستخدام مبانيها فى أيه عمليات أمنية أو اشتباكات بين الاطراف واقر مجلس الجامعة الحساب الختامى لصندوق الرعاية الطبية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين وأسرهم عن السنة المالية المنتهية فى 30 /6/2013 والذى اظهر زيادة مالية مقارنة بالأعوام السابقة .

ووافق المجلس على إنشاء برنامج البكالوريوس فى هندسة البرمجيات بكلية الحاسبات والمعلومات، وشهد مجلس جامعة القاهرة فى مستهل اجتماعه تكريم الدكتور حسام كامل لانتهاء فترة رئاسته للجامعة بنهاية الشهر الحالى، وأشاد المجلس بدوره فى قيادة الجامعة خلال فترة رئاسته، لها والنهوض بها والمحافظة على مكانتها فى ظروف صعبة .

وأشاد المجلس بالحكمة والهدوء التى أدار بها الجامعة والتى شهدت طفرة فى معظم المجالات، وبخاصة فى مجال البحث العلمى والنشر الدولى .

وقام أعضاء المجلس بتقديم هدية تذكارية تقديرا له، كما كرم مجلس الجامعة د. هبه نصار نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لانتهاء فترة ولايتها للمنصب بنهاية يوليو الجارى، وفى كلمته امام المجلس ، قال جابر نصار أن الجامعة فى حاجة الى تضافر كل جهود أبنائها فى مواجهة التحديات والاشكاليات التى تواجهها والعمل من اجل الحفاظ على مكانتها .