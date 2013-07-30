وفد أسيوط يدرس إطلاق حملة لوضع الإخوان على قائمة الإرهاب الدولى

يدرس عدد من النشطاء السياسيين المنتمين لحزب الوفد بأسيوط إطلاق مبادرة تحت عنوان ارهابى للمطالبة بوضع جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب الدولى وقال عقيل اسماعيل أحد النشطاء بحزب الوفد أنه تم تشكيل لجنة من الشباب لجمع جميع الفيديوهات التى تدل على التحريض من قادة جماعة الاخوان، وكذلك حالات العنف والقتل وجمع السلاح ولكن ننتظر حتى انتهاء مبادرة المصلحة الوطنية التى اطلقتها رئاسة الجمهورية ومشيخة الازهر وناشد أسلام سعد خشبة الناشط السياسى جميع الاحزاب والحركات الى تبنى تلك القضية المصيرية، لان مصر تمر بمرحلة دفيقة وفاصلة لابد من مواجهتها بكل السبل والطرق للحفاظ على مصر وامنها القومى الذى بات مهددا داخليا وخارجيا ، من جراء اعمال العنف والتخريب.