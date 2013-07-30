قيادات التعليم بالفيوم فى الإفطار السنوى لمدرسة العاشر من رمضان الصناعية

شارك عدد من قيادات التعليم بالفيوم فى حفل الإفطار السنوي الذى تنظمه مدرسة العاشر من رمضان الصناعية بنين بالسنجق بمركز أبشواى تلبية لدعوة إدارة المدرسة ومجلس الامناء الذين يحرصون على إقامة إفطارهم السنوى بهدف التواصل مع القيادات التعليمية.

وقد شارك فى الفطار محمود العمريطى وكيل وزارة التعليم بالفيوم ومحمود ابو الغيط وكيل المديرية ومحمد المراكبى مدير عام التعليم العامودهشام مصطفى مدير عام التعليم الفنى ومحمد المهدى مدير ادارة بالمديرية.

وكان فى استقبالهم محمد على الحصان مدير ادارة المدرسة وماهر على فايد مدير المدرسة وعبد القادر ابراهيم مغيب وحسين نصر مدير الشئون المالية والادارية بادارة ابشواى.

واعرب وكيل الوزارة عن سعادته بالتواجد بين ابناء قرية السنجق ومشاركتهم هذا التقليد السنوى الجميل الذى يعد مشاركة مجتمعية فعالة ونشاطا اجتماعيا ينبغى التاكيد على زيادة مثل هذه الانشطة لتشمل اولياء الامور والطلاب والتواصل الدائم بين المجتمع والمدرسة.