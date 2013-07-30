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القابضة للغزل: فى حال وقف اتفاقيات مع تركيا نتوقع انتعاش المصانع المحلية

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القابضة للغزل: فى حال وقف اتفاقيات مع تركيا نتوقع انتعاش المصانع المحلية القابضة للغزل: فى حال وقف اتفاقيات مع تركيا نتوقع انتعاش المصانع المحلية

قال مصدر مسئول بالشركة القابضة للغزل والنسيج، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن الشركة وشركاتها التابعة البالغ عددها 32 شركة لا تتعامل فى أى عمليات تجارية، سواء بالبيع أو الشراء، أو أى نوع من الشراكة الإنتاجية أو البيعية مع مثيلاتها التركية.

كانت وكالة أنباء الشرق الأوسط، قد بثت خبرا ظهر اليوم "الثلاثاء"، قالت فيه: إن تركيا علقت بعض الاتفاقيات وبرتوكولات التعاون مع فى مجالات مختلفة، منها المواصلات والتعليم والصحة والبالغ عددها 27 اتفاقية، وُقعت أثناء زيارة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان إلى مصر العام الماضى.

وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن إغراق السوق المصرية بالمنتجات التركية المدعومة من هناك، أثرت على مبيعات الشركات الوطنية، سواء العامة أو الخاصة، وإن تجميد أى اتفاقيات تجارية قد ينعش المبيعات، وبالتالى توفير فرص عمل للمصريين.

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