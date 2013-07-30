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ما أنواع الجلطات القلبية؟

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ما أنواع الجلطات القلبية؟ ما أنواع الجلطات القلبية؟

يعانى مريض الجلطة القلبية من العديد من المشاكل الصحية فى حال إهمال علاجها كما أن إدراك نوع الجلطة يساعد الطبيب والمريض على تجاوز الجلطة ويوضح دكتور أحمد السواح، أخصائى أمراض القلب بالمعهد القومى للقلب، أن هناك نوعين من الجلطات قد يصاب بهما الفرد، النوع الأول يحدث تغيرات في تخطيط القلب مما يسبب ارتفاعا فى الوصلة الكهربائية وهو أعلى درجة للطوارئ القلبية لذا يجب على الفور إعطاء ما يسبب ذوبان للجلطة خلال اثنتى عشرة ساعة ولكن من الأفضل خلال ست ساعات أما فتح الشريان مباشرة بالقسطرة فله شروط لابد أن يخضع لها المريض.

أما النوع الثانى فيعامل فيه المريض مع الجلطة بتناول بعض المسكنات، حيث يعطى مضادات الصفائح الدموية مع إعطاء الأسبرين مع عمل قسطرة ومضادات تخثر الدم ويمكن للمريض الحصول على مضادات مستقبلات بيتا فى الأوعية الدموية.
> حيث تعمل قسطرة الشرايين العلاجية على التحكم فى الألم وتقليل احتمالية الوفاة القلبية المفاجئة ومن الأخطاء الشائعة في علاج جلطات القلب أن يتم وضع دعامة فى الشريان المصاب بجلطة.

والقسطرة يتم إجرائها إذا سبق للمريض إجراء قسطرة علاجية لشرايين القلب وفى حالة عدم انتظام الكهرباء ويمكن بإدراك كل ما يتعلق بالجلطة تجنب كل أضرارها ومعرفة طرق التعامل معها لتجنب كل أضرارها على القلب.

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مصر 365