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ضبط 3 قيادات إخوانية بالسويس تعدوا على المتظاهرين بميدان الأربعين

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ضبط 3 قيادات إخوانية بالسويس تعدوا على المتظاهرين بميدان الأربعين ضبط 3 قيادات إخوانية بالسويس تعدوا على المتظاهرين بميدان الأربعين

قامت قوات الجيش الثالث بالتنسيق مع قوات الأمن وجهات سيادية، بحملة أمنية مكثفة فجر اليوم لإلقاء القبض على 5 أشخاص ينتمون لجماعة الإخوان بمنطقة كفر كامل وكفر النجار بحى الأربعين، ثبت تورطهم فى التعدى على مواطنين ومتظاهرين خلال الاشتباكات بين مؤيدى الرئيس المعزول والمواطنين مساء يوم الأحد 21 يوليو بميدان الأربعين، مما أدى إلى إصابة 99 شخصا بينهم 30 بطلق خرطوش.

فيما قال مصدر أمنى لـ" اليوم السابع إنه تم التحفظ على المتهمين فى إحدى المناطق الآمنة، كما أنه جارٍ عرض المتهمين على النيابة.

كانت نيابة السويس قد أصدرت قرارا بالأمس بضبط وإحضار 3 من قيادات الأخوان بالسويس وداعية إسلامى وقيادى بحزب الأصالة لاتهامهم بالتحريض على الاشتباكات التى شهدتها السويس 4 مرات خلال هذا الشهر.

وشهدت السويس مساء يوم 21 يوليو الماضى اشتباكات عنيفة بين مظاهرة مؤيدة للإخوان ونشطاء ومواطنين فى ميدان الأربعين مما أدى إلى إصابة 99 شخصا بينهم 4 إصابات فى العين و2 بطلق نارى حى.
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