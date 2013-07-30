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الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر تحقق فى وفاة سائحة تشيكية وابنتها بالغردقة

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الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر تحقق فى وفاة سائحة تشيكية وابنتها بالغردقة الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر تحقق فى وفاة سائحة تشيكية وابنتها بالغردقة

بدأت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر التحقيق فى العثور على جثتين لسائحتين من دولة التشيك بغرفتهما بأحد الفنادق السياحية جنوب مدينة الغردقة.

وكان مركز العمليات والطوارئ بديوان عام محافظة البحر الأحمر قد تلقى إخطارا من شرطة السياحية يفيد العثور على جثة لسائحة تشيكية تدعى مونيكا كارمينا، تبلغ من العمر 36عاما، وبجوارها جثة ابنتها تدعى كلار كارمينا تبلغ من العمر 8 سنوات بغرفتهما بأحد الفنادق السياحية، وعلى الفور انتقلت أجهزة البحث الجنائى والأدلة الجنائية وشرطة السياحة والنيابة العامة والطب الشرعى ومسئولو وزارة السياحة للتحقيق فى الحادث، واستجواب الزوج، ويدعى بيتر كارمينا.

ويقيم الثلاثة الزوج والزوجة والابنة بأحد الفنادق جنوب الغردقة وتم فتح تحقيق وسؤال الأب تشيكى الجنسية، لمعرفة ملابسات الحادث، وتحديد أسباب الوفاة.

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