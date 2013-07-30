الحكم في دعوى نرمين الفقي لمنع عرض مسلسل “كان ياما كان” أول أغسطس

قررت الدائرة الأولى مستعجل بالمحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار خالد حجازي وأمانة سر مصطفى عبد الحميد حجز الدعوى المقامة من أشرف عبد العزيز المحامى ووكيلا عن الفنانة ” نرمين الفقى “لمنع عرض مسلسل ” كان ياما كان” وذلك لعدم صرف باقي مستحقاتها و عدم إعطائها نسخة من العقد المبرم بينهما لجلسة واحد أغسطس للنطق بالحكم .

> وأشارت الدعوى التي تحمل رقم 59 لسنة 2013 أن العقد الم حرر بين الفنانة والشركة والمؤرخ بيناير 2012 يلزم الشركة بسداد دفعة تعاقد قدرها 10% من قيمة التعاقد في حال التوقيع تليها دفعة أخرى عند بداية التصوير إلا أن الشركة لم تلتزم بهذا العقد و لم تتقاضى “نرمين” سوى مبلغ 100 ألف جنيه ببداية يونيو 2012 حتى أن فوجئت بأن الشركة تخطرها بخصم 100 ألف جنيه من مستحقاتها نظير أعمال الماكيير والكوافير، وذلك على الرغم من عدم الاتفاق مع الشركة على ذلك الأمر.

فيما قامت نرمين بتقدم طلب لنقيب المهن التمثيلية بالتدخل لدى الشركة لإعطائها نسخة من عقد الاتفاق المبرم بينهما في العمل و صرف باقي مستحقاتها المالية المعلن عنها دون خصم أية مبالغ مقابل أجور المساعدين .