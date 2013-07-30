مورينيو إلى أزار: يجب أن ' تتحول '

طالب جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي لاعبه البلجيكي إيدن أزار بالتحول الكامل في الموسم المقبل.

وقال مورينيو في تصريحات نقلتها صحيفة (ميل) الإنجليزية "أعتقد أن هذا الولد لديه موهبة كبيرة، والكل يعلم ذلك".

وتابع "أخبرته انه يجب أن يتحول لكي يترجم هذه الموهبة إلى أرقام، أهداف وتمريرات وصناعة لعب وحسم مباريات كبيرة، كرة القدم لغتها الرسمية هي الأرقام".

وانضم أزار إلى تشيلسي في الموسم الماضي قادما من ليل مقابل 32 مليون يورو وسجل 13 هدفا وصنع 25 آخرين.

وأضاف مورينيو "أحتاج منه المزيد، وعليه أن يكون مستعدا، طالما أقول أنه طالما اللاعب يمتلك موهبة أكثر من الآخرين عليه أن يبذل مجهودا أكثر من الآخرين".

وكان أزار قد كشف عن طلبات مورينيو له مؤكدا أنه شجعه على تقديم أقصى ما لديه دون خوف.