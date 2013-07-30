تقرير - توتنام يطلب 98 مليون يورو بجانب كوينتراو لبيع بيل

مدريد، (إفي): كشفت صحيفة (أس) الإسبانية على موقعها الإلكتروني الثلاثاء أن نادي توتنام الإنجليزي يطالب بالحصول على مقابل مادي قدره 98 مليون يورو بالإضافة إلى فابيو كوينتراو لاعب ريال مدريد، للاستغناء عن نجمه جاريث بيل.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز سيتفاوض الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة بشكل مباشر مع دانييل ليفي رئيس توتنام، حول انضمام بيل إلى النادي الملكي الإسباني.

ويرغب الريال في التعاقد مع بيل قبل حلول 11 أغسطس المقبل لكي يتمكن اللاعب من المشاركة مع الفريق الملكي في معسكره للاستعداد للموسم الكروي الجديد.

وأضافت أس أنه في حالة موافقة الريال على المقابل الضخم الذي يطالب به توتنام للاستغناء عن خدمات نجمه الويلزي بيل، فإن القيمة الإجمالية للصفقة ستصل إلى 118 مليون يورو (نظرا لأن سعر كوينتراو يبلغ 20 مليون يورو).

وبهذا سيتحول بيل إلى أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، متفوقا على البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي اشتراه الريال في 2009 مقابل 96 مليون يورو لمانشستر يونايتد.

وكانت تقارير إخبارية قد كشفت أمس أن بيريز سيجتمع مع ليفي في مدينة ميامي الأمريكية في السادس أو السابع من أغسطس المقبل، لبحث صفقة ضم بيل.

ويعتقد أن بيل (24 عاما)، قد أعرب عن استيائه لعدم موافقة توتنام على رحيله إلى ريال مدريد وهو ما حال دون مشاركته في المباريات الودية التي خاضها "السبيرز" مؤخرا كوسيلة ضغط لكي يوافق النادي على رحيله، بينما برر مسئولو النادي الإنجليزي غيابه بأنه يعاني من الإصابة.