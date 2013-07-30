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كاسياس ينعي ضحية الجيش القطري

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كاسياس ينعي ضحية الجيش القطري كاسياس ينعي ضحية الجيش القطري

لوس أنجلوس، (إفي): أبدى إيكر كاسياس قائد ريال مدريد أسفه لوفاة المهاجم الإكوادوري كريستيان "تشوتشو" بنيتيز، وقدم التعازي لأسرته.

وقال حارس ريال مدريد في المؤتمر الصحفي الذي أعقب أول تدريب لفريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية: "أود تقديم التعازي لأسرته. دائما ما يكون فقدان زميل خسارة كبيرة. كل التعازي لهم".

وتوفي بنيتيز عن 27 عاما الاثنين في قطر، حيث كان في مستهل مشواره مع نادي الجيش.

ونقل "تشوتشو" إلى إحدى المستشفيات القطرية بعد شعوره بألم شديد في المعدة، بحسب ما ذكره وكيل أعماله خوسيه تشامورو لقناة (جاما تي في).

وتدهورت حالة اللاعب التي شخصت على أنها التهاب الصفاق (الغشاء المصلي الذي يُشكل البطانة الداخلية للتجويف البطني)، أفضى إلى توقف القلب ومن ثم الوفاة.

وكان يرجح أن يكون بنيتيز أحد أفراد منتخب الإكوادور الذي سيستضيف نظيره الإسباني بطل العالم وأوروبا في لقاء ودي بمدينة جواياكيل، في أغسطس المقبل.

وقال كاسياس "إننا نخضع لفحوص طبية كبيرة ولدينا جهاز طبي على أعلى مستوى. لم يحدث قط شيء غريب، ودائما ما مضت الأمور على خير، رغم أنه ما من أحد يضمن ألا يحدث له شيء".

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