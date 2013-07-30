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مادلين طبر: "آسيا" نقطة تحول في تاريخ الدراما المصرية

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مادلين طبر: "آسيا" نقطة تحول في تاريخ الدراما المصرية مادلين طبر: "آسيا" نقطة تحول في تاريخ الدراما المصرية

كتب : أ ش أ منذ 15 دقيقة

وصفت النجمة اللبنانية مادلين طبر، مسلسل "آسيا" بأنه حالة خاصة ونقطة تحول مهمة في تاريخ الدراما المصرية، مشيرة إلى أن كلًا من النجمة منى زكي وصناع العمل المؤلف عباس أبو الحسن، والمخرج محمد بكير نجحوا في خلق دراما جديدة.

وقالت مادلين طبر، في تصريح للنشرة الفنية، إن أهم ما يميز المسلسل هو تناوله لأحد الموضوعات الخطيرة، وأفلح صناعه بالفعل فيما يرمون إليه، مشيرة إلى أن أغلب الأعمال الدرامية المطروحة حاليًا مليئة بالعنف والبذاءات.

وأضافت النجمة اللبنانية، "فليتعلم أصحاب الأقلام العنيفة التي أغرقتنا بالدراما المطروحة المليئة بالعنف والبذاءات والأفكار الممجوجة من مسلسل (آسيا) مفخرة الدراما المصرية".

مسلسل "آسيا" من تأليف عباس أبو الحسن، وإخراج محمد بكير، وبطولة منى زكي وباسم سمرة وسيد رجب وهاني عادل ومها أبو عوف.

وتدور أحداث المسلسل حول فنانة تشكيلية ذات مستوى ثقافي واجتماعي رفيع ومتزوجة ولديها ابنتان وولد، تعاني في حياتها من زوجها الطبيب، وتتعرض بعد ذلك لحادث تفقد بسببه الذاكرة، فتتغير حياتها تمامًا، حيث تعمل راقصة بأحد الملاهي الليلية.

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