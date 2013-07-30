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إصابة 17 بالخرطوش فى اشتباكات الإسماعيلية

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إصابة 17 بالخرطوش فى اشتباكات الإسماعيلية إصابة 17 بالخرطوش فى اشتباكات الإسماعيلية
الاسماعيلية – ولاء وحيد :
منذ 1 ساعة 20 دقيقة

أصيب 17 بطلقات الخرطوش فى اشتباكات وقعت بين مؤيدي ومعارضي الرئيس المعزول محمد مرسي، بمحيط مديرية أمن الإسماعيلية في ساعة متأخرة من مساء أمس أثناء تنظيم التحالف الوطني لدعم الشرعية مسيرة بالأكفان والنعوش أمام المقارات الشرطية بالمدينة احتجاجا على سقوط أكثر من 90 قتيلا في أحداث المنصة التي وقعت بين مؤيدي المعزول والشرطة صباح السبت .

كانت مسيرة لجماعة الإخوان المسلمين خرجت عقب صلاة التراويح من مجمع الصالحين الاسلامي واتجهت نحو مبنى قسم شرطة أول بحي "الافرنج"، مرددين هتافات "سلمية..سلمية" و"الداخلية بلطجية".
> أثناء اقتراب المسيرة من مبنى مديرية أمن الإسماعيلية قام مجهولون برشق الحجارة على المسيرة، وتبادل أفراد من الطرفين التراشق بالحجارة، كما تم سماع دوي أعيرة خرطوش .
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