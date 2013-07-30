أهالى بقرية يقطعون شارع فريد ندا ببنها

القليوبية – محمد عبد الحميد: منذ 1 ساعة 0 دقيقة

قطع العشرات من أهالى قرية بقيرة ميدان الإشارة ببنها احتجاجًا على مقتل شخص يدعى صبرى عبدالعليم سالم شتله 52 سنة "جزار"، ومقيم بقرية بقيرة التابعة لمركز بنها عقب إصابته بطلق نارى وحجزه بمشرحة المستشفى.

وطالب المحتجين بسرعة القبض على الجناة وإنهاء إجراءات دفن الجثة وسرعة حضور الطب الشرعى لتشريحها.

> انتقلت قوات الأمن وتم التفاوض وإعادة فتح الطريق بعد قيام عدد منهم باطلاق الخرطوش وتحطيم إحدى السيارات، الأمر الذى دفع أهالى المنطقة للخروج واطلاق الأعيرة النارية فى الهواء عقب انتشار شائعة بمحاولة اقتحام عناصر من جماعة الإخوان لمبنى شرطة النجدة ببنها.

> من جانبه نفى زين سرحان مدير إدارة الأمن المدنى بجامعة بنها ما تردد بشأن اقتحام مبنى مستشفى الجامعة ومحاولة احراقها.