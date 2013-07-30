احتفالية ومهرجان و4 ندوات فى نهاية الشهر بمركز إعلام إبوتيج

أسيوط ـ محمد ممدوح : منذ 37 دقيقة 49 ثانية

انتهي مركز إعلام أبوتيج التابع للهيئة العامة للاستعلامات من تقييم خطته لشهر يوليو الجاري والتي أسفرت عن تجاوز90%من المستهدف عبر تنفيذ احتفالية ومهرجان وحملة توعية و4 ندوات .. صرح بذلك محمد بكري مدير مركز إعلام أبوتيج.

وقال إن الأنشطة السبع التي تم تنفيذها شارك بها أكثر من 400 مستفيد في 4 قري وعبر 3 مراكز بمحافظة أسيوط.

> وأوضح بكري أنه تم التعاون مع 3 جمعيات أهلية وقصر ثقافة النخيلة خلال تنفيذ خطة شهر يوليو وذلك لرفع معدلات الاستفادة وتحقيق استدامة من فائدة الأنشطة في المناطق الجغرافية المستهدفة خاصة عبر وسطاء قادة الرأي المحلي ونشطاء المجتمع المدني وشباب المتطوعين.