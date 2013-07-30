الأمير ويليام يعتزم اصطحاب نجله المولود حديثًا لزيارة قبر والدته

كتب : أ ش أ منذ 14 دقيقة

كشف مصدر مطلع على شؤون العائلة الملكية في بريطانيا، أن دوق كامبريدج الأمير ويليام يعتزم اصطحاب نجله الأمير جورج، المولود حديثًا، لزيارة قبر والدته الأميرة ديانا في مقاطعة الثورب بوسط إنجلترا.

وذكرت صحيفة "صنداي بيبول" البريطانية، نقلًا عن المصدر، أن ويليام وزوجته كيت ميدلتون سيقومان بهذه الزيارة مع ابنهما جورج الخريف المقبل.

ووفقا للمصدر، يصر ويليام، الذي يشعر وشقيقه هاري بأن والدتهما الراحلة موجودة دائمًا، على وجود رابط قوي بين الطفل وجدته التي توفيت في أغسطس 1997.

وأشار المصدر إلى أن ويليام يرغب في أن تشكل ديانا جزءً كبيرًا في حياة جورج، وأن يعلم الأمير الصغير كيف كانت جدته امرأة متميزة.

ويزور ويليام وهاري قبر والدتهما بانتظام في مقاطعة الثورب التي تعيش فيها أسرة ديانا، وكان اصطحب كيت ميدلتون قبل زواجهما في أبريل 2011 لزيارة القبر.