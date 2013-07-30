تشييع جثامين 5 قتلى فى أحداث المنصة وطلاب الهندسة يطالبون بالإفراج عن زميلهم

فيما شيع اهالي قرية بني احمد بمركز ببا جثمان حجازي زكريا فى مقابر الاسرة بالقرية متأثر باصابته خلال احداث المنصة علي ايدي ، وردد مشيعي الجثمان هتافات يا حجازي نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح ويا شهيد نام واتهنى واستنانا على باب الجنه ، الداخلية بلطجية .

كما شهدت قرية الشناوية التابعه لمركز ناصر ببني سويف تشيع جنازة أنس نادي الجندي – الصف الأول الثانوي بمدرسة د.جابر جاد الثانوية وسط هتافات ضد الداخلية وضد الفريق اول عبد الفتاح السسيسي .

وكانت شيعت قرية الميمون بمركز الواسطى اول امس جثمان سعداوى محيسن محمد 38 سنة والذي أصيب باصابات مباشرة بالرأس خلال احداث المنصة ومعه شعبان محمد ابراهيم من سكان زاوية المصلوب. الى مقابر الاسرة

من جانب اخر استنكر أتحاد طلاب كلية الهندسة بجامعة بنيسويف، ، قيام قوات الأمن بإلقاء القبض علي حوالي 70 شخص عقب إستيقاف الحافلات التي يستقلونها في طريق عودتهم من ميدان رابعة العدوية كان بينهم ياسر عبد التواب الطالب بهندسة بني سويف ووجهوا لهم تهم حيازة أسلحة وتكدير الأمن العام.

وطالب أنس جمال أمين إتحاد الجامعة بالإفراج الفورى عن زميلهم ورفقاءه ، محذراً قادة الانقلاب من التمادى فى إجرامهم فى حق الشعب وحريته، ومن المقرر أن يعلن الاتحاد عن وقفة سلمية للمطالبة بالافراج عن زميلهم.