إجازة عيد الفطر للوزارات والجهات الإتحادية من 29 رمضان حتى الثالث من شوال

تقرر تعطيل الوزارات والجهات الإتحادية في الدولة اعتبارا من يوم الأربعاء 29 رمضان 1434 هجرية الموافق السابع من أغسطس 2013 حتى الثالث من شوال بمناسبة عيد الفطر المبارك على أن يبدأ الدوام الرسمي اعتبارا من الرابع من شوال 1434.

جاء ذلك في التعميم رقم 29 لسنة 2013 الذي أصدره اليوم معالي حميد بن محمد عبيد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2012 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية .

ورفع معالي حميد بن محمد عبيد القطامي بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات سائلا الله العلي القدير أن يعيدها على سموهم بموفور الصحة والعافية.

وهنأ معاليه شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة السعيدة.

>