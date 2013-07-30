وزير الإسكان: تعديل قانون محور قناة السويس.. ومنح الأراضى بحق الانتفاع هو الأرجح

كتب : أحمد مصطفى الثلاثاء 30-07-2013 11:00

أكد إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيتم تعديل القانون المنظم لمشروع «تنمية إقليم قناة السويس»، وقال لـ«الوطن» إن الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق وفريقه المكون للمجموعة الاستشارية وافق على العودة لتولى المشروع وإدراج جميع الملاحظات التى كان أبداها على المشروع قبل عزل محمد مرسى. وكشف وزير الإسكان عن أن المشروع برمته سيكون تحت مظلة هيئة قناة السويس بوصفها الأجدر على إدارته وستعمل كل الوزارات المعنية بالمشروع وفق ذلك، وأضاف أن اجتماعات ستعقد مع جهات أمنية لمعرفة رؤيتها فى مخطط المشروع، مشيراً إلى أن منح أو تخصيص الأراضى للاستثمارت لن يتم إلا بعد موافقة تلك الجهات واطمئنانها الكامل للمخطط وللشركات التى ستشارك فى المشروع الذى سيكون التخصيص فيه بحق الانتفاع على الأغلب، كما سيتم عقد لقاءات شعبية مع مواطنى مدن القناة لاستطلاع آرائهم. وكان الدكتور عصام شرف والفريق المصاحب له قد تقدموا باستقالة جماعية من المشروع. ونفى إبراهيم محلب مزاعم النظام السابق بوجود ضغوط من الإمارات لوقف المشروع، وقال إن الإمارات تعتبر الأقرب إلى مصر فى المنطقة، مشيراً إلى أن محور قناة السويس لا ينافس مدينة دبى كما يدعى البعض.