أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن -
السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم : العمر لا يقاس بالسن إنما يقاس بما حققه الإنسان من إنجازات -
السفيرة عزيزة - الهروب من الوحدة إلى جمعية تحسين الصحة -
افتتاح المكتبة الرقمية بـ"آداب عين شمس" - صور -
مصرع سائق دهسًا تحت عجلات سيارة أثناء إصلاحه عطلاً بها في الدقهلية -
وصول 10 آلاف طن بوتاجاز لميناء الزيتيات في السويس -
بالصور.. ملكات جمال العالم للبيئة من الإسكندرية: مصر آمنة بشكل كاف -
نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة -
نقل عاملة للمستشفى بعد إضرابها عن الطعام في مصنع بـ«العاشر» -
فتنة «الهيئات القضائية».. 7 سيناريوهات لحل أزمة البرلمان مع القضاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

مذيع «يا ثورة ما تمت»: نفسى أبطل برامج المقالب.. وباحب التمثيل

Google+ Print
مذيع «يا ثورة ما تمت»: نفسى أبطل برامج المقالب.. وباحب التمثيل مذيع «يا ثورة ما تمت»: نفسى أبطل برامج المقالب.. وباحب التمثيل

كتب : شيماء الحويتى: منذ 2 دقيقة

يقدم عمرو علاء هذا العام برنامج المقالب «يا ثورة ما تمت»، وذلك بعد النجاح الذى حققه العام الماضى فى برنامجى «الحكم بعد المزاولة» و«مراتى فى ورطة». عن برنامجه الجديد يقول: «الفكرة تعود للمخرج رامى نبيل، حيث جلسنا معا وقررنا أن يكون ضيوف البرنامج هم نجوم الثورة من جانب والإخوان من جانب آخر، وقد استغرق هذا جهداً ووقتاً كبيراً، لأننا عندما نتفق مع ضيف فإنه يسأل عن البرنامج فى البداية ومن الذى يقدمه، وبالطبع بعض الضيوف رفضوا التصوير معنا لأنهم لم يعرفوا البرنامج أو يسمعوا عنه من قبل، ولكننا استطعنا إقناعهم بالتصوير، واكتشفنا خلال البرنامج أن كل ضيف لديه الاستعداد لأن يدافع عن قضيته حتى الموت».

أما عن مصداقية البرنامج وإن كان الضيف يعلم بالمقلب قبل التصوير أم لا فقال: الضيف لم يكن يعرف حقيقة البرنامج نهائياً، ويأتى على أساس أنه ضيف فى برنامج «توك شو» اسمه « رايحة على فين؟»، والدليل على ذلك أن منسق حركة تمرد محمود بدر قام و«ضربنى بالجزمة»، فكيف يكون هذا تمثيلاً؟.

وعن الشكل المختلف الذى ظهر به هذا العام أضاف: «ظهرت بأكثر من شكل، منها رجل الدين باللحية وزبيبة الصلاة، ومنها شاب ثورى حيث ظهرت بلون مختلف عن لونى وهو اللون الأسمر، وذلك لكى أغير من شكلى حتى لا يعرفنى أحد، لأنى ظهرت على الشاشة فى رمضان الماضى فى أكثر من برنامج، وجلست مع الاستايليست نهال سلامة كى نصل لهذا الشكل».

وعن جديده قال: «أستعد لبرنامج جديد بعد رمضان سيشاهدنى الجمهور فيه بشكل مختلف، وأتمنى أن أظهر فى رمضان المقبل فى عمل درامى أو سينمائى لأنى أحب التمثيل، أما عن المقالب فنفسى أبطلها».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع سائق دهسًا تحت عجلات سيارة أثناء إصلاحه عطلاً بها في الدقهلية

مصرع سائق دهسًا تحت عجلات سيارة أثناء إصلاحه عطلاً بها في الدقهلية

بالصور.. ملكات جمال العالم للبيئة من الإسكندرية: مصر آمنة بشكل كاف

بالصور.. ملكات جمال العالم للبيئة من الإسكندرية: مصر آمنة بشكل كاف

الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي

الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي

الأخبار - العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا والإستثمارات الأمريكية في مصر

الأخبار - العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا والإستثمارات الأمريكية في مصر