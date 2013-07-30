مذيع «يا ثورة ما تمت»: نفسى أبطل برامج المقالب.. وباحب التمثيل

كتب : شيماء الحويتى: منذ 2 دقيقة

يقدم عمرو علاء هذا العام برنامج المقالب «يا ثورة ما تمت»، وذلك بعد النجاح الذى حققه العام الماضى فى برنامجى «الحكم بعد المزاولة» و«مراتى فى ورطة». عن برنامجه الجديد يقول: «الفكرة تعود للمخرج رامى نبيل، حيث جلسنا معا وقررنا أن يكون ضيوف البرنامج هم نجوم الثورة من جانب والإخوان من جانب آخر، وقد استغرق هذا جهداً ووقتاً كبيراً، لأننا عندما نتفق مع ضيف فإنه يسأل عن البرنامج فى البداية ومن الذى يقدمه، وبالطبع بعض الضيوف رفضوا التصوير معنا لأنهم لم يعرفوا البرنامج أو يسمعوا عنه من قبل، ولكننا استطعنا إقناعهم بالتصوير، واكتشفنا خلال البرنامج أن كل ضيف لديه الاستعداد لأن يدافع عن قضيته حتى الموت».

أما عن مصداقية البرنامج وإن كان الضيف يعلم بالمقلب قبل التصوير أم لا فقال: الضيف لم يكن يعرف حقيقة البرنامج نهائياً، ويأتى على أساس أنه ضيف فى برنامج «توك شو» اسمه «مصر رايحة على فين؟»، والدليل على ذلك أن منسق حركة تمرد محمود بدر قام و«ضربنى بالجزمة»، فكيف يكون هذا تمثيلاً؟.

وعن الشكل المختلف الذى ظهر به هذا العام أضاف: «ظهرت بأكثر من شكل، منها رجل الدين باللحية وزبيبة الصلاة، ومنها شاب ثورى حيث ظهرت بلون مختلف عن لونى وهو اللون الأسمر، وذلك لكى أغير من شكلى حتى لا يعرفنى أحد، لأنى ظهرت على الشاشة فى رمضان الماضى فى أكثر من برنامج، وجلست مع الاستايليست نهال سلامة كى نصل لهذا الشكل».

وعن جديده قال: «أستعد لبرنامج جديد بعد رمضان سيشاهدنى الجمهور فيه بشكل مختلف، وأتمنى أن أظهر فى رمضان المقبل فى عمل درامى أو سينمائى لأنى أحب التمثيل، أما عن المقالب فنفسى أبطلها».