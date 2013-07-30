شاركوا في استفتاء "سيدتي" لمسلسلات رمضان 2013 واربحوا جوائز قيّمة

كالمعتاد، تقدّم "سيدتي" استفتاءها لبرامج ومسلسلات ونجوم رمضان 2013 وستكون بانتظار القرّاء جوائز قيّمة.

سيعلن عن الأسماء الفائزة لدى عرض نتائج الاستبيان.

اختاروا الأفضل ودونّوها عبر مساحة التعليقات:

1 أفضل مسلسل جماهيري

2 أفضل ممثل جماهيري

3 أفضل ممثلة جماهيرية

4 أفضل مسلسل درامي مصري

5 أفضل مسلسل درامي سوري

6 أفضل مسلسل درامي لبناني

7 أفضل مسلسل درامي خليجي

8 أفضل مسلسل درامي مغربي

9 أفضل مسلسل درامي تونسي

10 أفضل مسلسل كوميدي مصري

11 أفضل مسلسل كوميدي خليجي

12 أفضل مسلسل كوميدي سوري

13 أفضل مسلسل كوميدي تونسي

14 أفضل مسلسل تاريخي

15 أفضل برنامج مسابقات

16 أفضل برنامج ديني

17 أفضل مقدم برامج منوعات ومسابقات

18 أفضل مقدمة برامج منوعات ومسابقات

19 أفضل ممثلة مصرية

20 أفضل ممثلة سورية

21 أفضل ممثلة أردنية

22 أفضل ممثلة خليجية

23 أفضل ممثلة لبنانية

24 أفضل ممثلة مغربية

25 أفضل ممثلة تونسية

26 أفضل ممثل مصري

27 أفضل ممثل خليجي

28 أفضل ممثل سوري

29 أفضل ممثل أردني

30 أفضل ممثل لبناني

31 أفضل ممثل مغربي

32 أفضل ممثل تونسي

33 أفضل ممثلة كوميدية مصرية

34 أفضل ممثلة كوميدية خليجية

35 أفضل ممثلة كوميدية سورية

36 أفضل ممثل كوميدي مصري

37 أفضل ممثل كوميدي سوري

38 أفضل ممثل كوميدي لبناني

39 أفضل ممثل كوميدي خليجي

40 أفضل وجه جديد

41 أفضل ممثل مساعد

42 أفضل ممثلة مساعدة

43 أفضل قناة فضائية

44 أفضل إخراج

45 أفضل فكرة وتأليف

46 أفضل سيناريو

47 أفضل إنشاد ديني

48 أفضل مقدمة غنائية

49 أفضل ديكور

50 أفضل شعار رمضاني

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