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الإحصاء: ارتفاع قيمة الإنتاج الصناعى فى مصر إلى 102.23 مليار جنيه

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الإحصاء: ارتفاع قيمة الإنتاج الصناعى فى مصر إلى 102.23 مليار جنيه الإحصاء: ارتفاع قيمة الإنتاج الصناعى فى مصر إلى 102.23 مليار جنيه

ارتفع إجمالى قيمة الإنتاج الصناعى فى إلى 102.33 مليار جنيه للربع الرابع عام 2012 مقابل 92.42 مليار جنيه للربع الرابع عام 2011 بنسبة زيادة قدرها 10.72٪، وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأوضح الجهاز، فى بيان له اليوم الثلاثاء، عن النشرة الربع سنوية لإحصاء الإنتاج الصناعى لمنشآت القطاع العام / الأعمال العام ومنشآت القطاع الخاص، ارتفاع قيمة الإنتاج فى صناعة المواد الغذائية إلى 15.09 مليار جنيه مقابل 11.92 مليار جنيه عام 2011 بنسبة زيادة 26.59%، بينما انخفضت قيمة الإنتاج فى صناعة السيارات إلى 2.64 مليار جنيه، مقابل 2.77 مليار جنيه عام 2011 بنسبة 4.69٪.

وبلغت قيمة الإنتاج فى صناعة الأجهزة الكهربائية 3.89 مليار جنيه مقابل 3.34 مليار جنيه عام 2011 بنسبة زيادة قدرها 16.46٪، بينما بلغت قيمة الإنتاج فى صناعة المواد اللافلزية (زجاج- أسمنت- طوب) 9.11 مليار جنيه مقابل 7.02 مليار جنيه عام 2011 بنسبة زيادة 29.77%.

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مصر 365

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