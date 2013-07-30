عمال اليومية بـ"تاون جاس" ينهون اعتصامهم بعد مقابلة رئيس الشركة

أنهى عمال اليومية بشركة تاون جاس اعتصامهم اليوم بعد طلب رئيس الشركة المهندس محمد حسنين رضوان مقابلتهم، للتعرف على مطالبهم، وتشكيل لجنة لإجراء تقيم شامل لهم لتعيين المتميزين منهم.

كان عدد من عمال اليومية بشركة تاون جاس قد نظموا اعتصاما اليوم بمقر الشركة بالمقطم، للمطالبة بتعيينهم، خاصة أنهم يعملون بالشركة منذ ثلاث سنوات، ولم يتم تعيينهم، ولا يتمتعون بالمميزات التى يحصل عليها العاملون بالشركة.

من جانبه قال المهندس محمد حسنين رضوان، رئيس شركة "تاون جاس"، إن الشركة قامت بالفعل بتشكيل لجنة من رؤوساء اليومية بالشركة، لإجراء اختبارات لهم، وتقييمهم، تمهيدا لتعيينهم بالشركة، لافتا إلى أن التقييم يتم وفقا لقواعد موضوعة، من بينها الكفاءة وحسن الخلق.