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مستثمر: المناطق الصناعية بأسيوط تحتاج 60 مليونا لاستكمال البنية الأساسية

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مستثمر: المناطق الصناعية بأسيوط تحتاج 60 مليونا لاستكمال البنية الأساسية مستثمر: المناطق الصناعية بأسيوط تحتاج 60 مليونا لاستكمال البنية الأساسية

طالب على حمزة، رئيس لجنة استثمار الصعيد بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، باستكمال خطة البنية التحتية اللازمة للمناطق الصناعية بمحافظة أسيوط.

وقال حمزة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن هناك 6 مناطق صناعية بمحافظة أسيوط تحتاج إلى ما لا يقل عن 60 مليون جنيه لأعمال البنية التحتية للمناطق الصناعية، مشيرا إلى أنه كان من المقرر صرف المبالغ المرصودة لهذا الغرض منذ أعوام.

وأضاف حمزة، أن هناك اقتراحات من شأنها تنشيط حركة الإنتاج بالصعيد، ومن أهمها التوسع فى استخدام النقل النهرى، خاصة أنه يقلل من إجمالى تكاليف النقل بما لا يقل عن حوالى 30% مقارنة بالنقل البرى.

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