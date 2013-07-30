تراجع استهلاك محطات الكهرباء للغاز والمازوت عند 108 ملايين متر مكعب

أكد المهندس خالد عبد البديع، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات "إيجاس"، وجود استقرار فى استهلاكات محطات الكهرباء من الوقود، لافتا إلى ثبات الكميات التى تحصل عليها الكهرباء عند 108 ملايين متر مكعب غاز خلال الثلاثة ايام الماضية، مقارنة بـ110 ملايين متر مكعب غاز الجمعة.

وقال عبد البديع، فى تصريحات خاصة، إن هناك توافر كميات المازوت داخل المحطات، لافتا إلى أنه تم ضخ كميات من المازوت أمس تصل إلى 17 ألف طن، و89 ملايين متر مكعب غاز.

وأشار عبد البديع إلى أن محطات الكهرباء كانت قد زادت من معدلات استهلاكها للوقود، الأسبوع الماضى، بعد ارتفاع درجات الحرارة، لافتا إلى عدم وجود أية عقبات فى توفير الوقود للكهرباء، حيث معدلات الإنتاج فى معدلاتها القصوى، وأن محطات الكهرباء لها الأولوية فى توفير الغاز.