نظّفي غرفة المعيشة في 10 دقائق!

ممّا لا شكّ فيه أنّك بحاجة إلى تنظيف غرفة المعيشة بشكل متواصل، خاصّة أنك تقضين معظم أوقاتك مع عائلتك في داخلها.

موقع "سيدتي نت" يقدّم لك بعض النصائح التي تساعدك في عمليّة تنظيف غرفة المعيشة، في 10 دقائق:

ـ عليك أن تجهّزي جميع وسائل التنظيف التي تحتاجين إليها.

ـ ابدئي بتنظيف الأريكة، مع الحرص على نفض وسائدها من الغبار. واتركي عملية إزالة الوسائد عن الأريكة، لتنظيفها بدقّة، إلى الوقت الذي يكون لديك فيه المزيد من الوقت.

ـ امسحي الغبار عن الطاولات الموجودة في الغرفة، وأعيدي ترتيب "الاكسسوارات" التي تحملها بشكل صحيح.

ـ امسحي الغبار عن الرفوف والأثاث والمرايا المعلّقة على الحائط.

ـ وأخيراً، اكنسي الأرض وامسحيها. وإذا أردت أن تكنسي الموكيت، استعملي المكنسة الكهربائيّة لتوفير الوقت.