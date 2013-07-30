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Angelina Jolie تتألق بالأسود في اليابان

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Angelina Jolie تتألق بالأسود في اليابان Angelina Jolie تتألق بالأسود في اليابان

كلنا نعلم مدى عشق النجمة Angelina Jolie للون الأسود. فقد ظهرت بإطلالات سوداء أكثر من أي نجمة أخرى كان آخرها إطلالتين بهرت بهما مدينة طوكيو مؤخرًا.
في الإطلالة الأولى حضرت النجمة العرض الأول للفيلم الذي قامت بإخراجه بعنوان In the Land of Blood and Honey مرتدية فستانًا أسود قصيرًا حمل توقيع المصمم الأمريكيMichael Kors لمجموعة Pre-Fall 2013. أبقت Jolie إطلالتها بسيطة بماكياج ناعم وأقراط ماسيّة، ولربما احتاج اللوك أكثر من ذلك ليكتمل.
في إطلالتها الثانية تألقت Angelina Jolie بفستان أسود طويل بكتف واحد من Saint Laurent، وقد بدت إطلالتها أجمل بكثير من سابقتها حيث اعتمد النجمة ماكياجًا رائعًا وأكملت اللوك بأساور سوداء جذّابة .
هل يعجبك اللون الأسود؟ وهل بدا جميلاً عندما ارتده Angelina Jolie؟

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سيدتي