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مدرب أورلاندو: الأهلي أقوى فرق المجموعة

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مدرب أورلاندو: الأهلي أقوى فرق المجموعة مدرب أورلاندو: الأهلي أقوى فرق المجموعة

يؤمن روجر دي سا المدير الفني لأورلاندو بايرتس أن الأهلي هو أقوى فرق المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا قبل مواجهة الفريقين يوم الأحد.

ويستضيف الأهلي حامل اللقب الفريق الجنوب إفريقي يوم الأحد في الجولة الثانية من مباريات المجموعة.

الأهلي تعادل مع غريمه التقليدي الزمالك 1-1 في الجولة الأولى، فيما تعادل أورلاندو مع ليوبار 0-0.

وقال دي سا لصحيفة "ذا بوست" الجنوب إفريقية: "بالتأكيد الأهلي هو أقوى فرق المجموعة، فهو بطل إفريقيا لسبع مرات من قبل".

واستدرك مضيفا "ولكننا سنقدم أفضل ما لدينا في المباراة".

وتصل بعثة أورلاندو إلى القاهرة يوم الجمعة استعدادا للمباراة.

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