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فلومينينزي يقيل مدربه آبل براجا

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فلومينينزي يقيل مدربه آبل براجا فلومينينزي يقيل مدربه آبل براجا

ريو دي جانيرو، (إفي): أقال نادي فلومينيزي، بطل الدوري البرازيلي لعام 2012 ، مدربه آبل براجا بسبب النتائج السيئة للفريق في بداية البطولة هذا الموسم.

وقال رئيس النادي، بيتر سيمزن الاثنين "نشعر بحزن للاعلان أن آبل لن يستمر في تدريب فلومينيزي".

وعمقت هزيمة الفريق 2-0 خارجه أرضه أمام جريميو الأحد الماضي من أزمة الفريق الذي يتواجد في منطقة الهبوط برصيد تسع نقاط جمعها من ثلاث انتصارات في حين مني بست هزائم.

وقال سيمزن "توصلنا لاتفاق لن يستمر براجا بموجبه في العمل كمدرب للنادي، رغم النجاح الذي حققه".

وكلف النادي مدرب الناشئين تحت 17 عاما، ماركوس فالداريس، بقيادة الفريق الاول خلال مباراة كروزيرو متصدر بطولة الدوري البرازيلي الأربعاء.

وتتكهن الصحف البرازيلية بأن يكون المدرب الجديد للفريق، البرازيلي فانديرلي لوكسمبورج، الذي رحل منذ أيام عن جريميو، بسبب النتائج السيئة أيضا.

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