كاسياس: أتمنى العودة أساسيا

لوس آنجلوس (الولايات المتحدة)، (إفي): قال حارس مرمى ريال مدريد والمنتخب الإسباني ايكر كاسياس في مؤتمر صحفي عقب أول تدريب للفريق الملكي بمدينة لوس آنجلوس الأمريكية، إنه يسعى لـ"إيجاد ذاته" مع فريقه في الموسم الجديد.

وقال كاسياس في المؤتمر الصحفي مساء الاثنين "اتمنى العودة لأصبح أساسيا. اعمل وانافس من أجل ذلك"، مضيفا " هناك منافسة كبيرة، ولكني ساعمل وأناضل، كما فعلت في كل حياتي، بهدف العودة لايجاد ذاتي".

وأشار الحارس إلى أنه تعرف على المدير الفني الجديد الايطالي كارلو آنشيلوتي منذ 15 يوما في مدريد وتحدث معه بالكاد بضعة دقائق، قال إنها كافية لمعرفة أنه "شخصية رابحة".

وأضاف كاسياس "إنه حلم جديد وتحدي جديد. هذا النادي يحتاج للانتصارات والألقاب، ويجب الوصول إلى ذلك. بعد موسم مضى كنا فيه على وشك إحراز ألقاب، الآن لدينا الكثير من الرغبة في الحلم وتحقيق الاهداف التي حددناها بالثلاث منافسات التي سنخوضها".

ورأى كاسياس (32 عاما) انه من المبكر الحديث عن اختلافات أو أوجه تشابه بين المدرب السابق لريال مدريدن جوزيه مورينيو، والمدير الفني الحالي.

وقال "الأمر لا يتعلق بالنظر إلى الوراء وإلى الموسم الماضي، يجب دائما شكر مورينيو على دوره مع ريال مدريد والتفكير حاليا في تحد جديد".