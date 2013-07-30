بيكام يزور المران الأول لريال مدريد في لوس آنجلوس

لوس آنجلوس، (إفي): تابع النجم الانجليزي المعتزل ديفيد بيكام المران الأول لفريقه السابق ريال مدريد الإسباني في جامعة كاليفورنيا بمدينة لوس آنجلوس الأمريكية، والذي شارك فيه جميع اللاعبين عدا آسير إيارميندي.

ويعاني إيارميندي المنضم مؤخرا للنادي الملكي من شد عضلي، واكتفى بممارسة التمارين في صالة الالعاب البدنية.

وحضر بيكام مران الفريق بعد زيارة اللاعبين في فندق بيفرلي هيلز، حيث تقيم البعثة الملكية.

وكان نحو 200 مشجع في استقبال اللاعبين قبل المران بملعب نورث أثلتيك.

وكان ريال مدريد قد وصل الاحد إلى لوس آنجلوس للاعداد للموسم الكروي الجديد بخوض أربع مبارايات على الأراضي الأمريكية.

وبالاضافة إلى لوس آنجلوس، سيزور ريال مدريد فونيكس وميامي وسان لويز للعب مبارايات ودية.

وسيواجه الفريق الملكي الخميس فريق لوس آنجلوس جالاكسي على ملعب جامعة فونيكس.