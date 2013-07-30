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تعرف على أهم مباريات يوم الثلاثاء الودية

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تعرف على أهم مباريات يوم الثلاثاء الودية تعرف على أهم مباريات يوم الثلاثاء الودية

تواصل الفرق الأوروبية استعداداتها للموسم الجديد بمباريات ودية تأتي ضمن معسكراتها التحضيرية.

ويستعرض FilGoal.com أبرز مباريات يوم الثلاثاء.

يواصل برشلونة استعداداته للموسم الجديد بمواجهة جدانسك البولندي على ملعب الأخير.

ويترقب الجميع الظهور الأول لنيمار دا سيلفا المنضم حديثا لبرشلونة مع ليونيل ميسي ساحر البلوجرانا.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن ميسي سيبدأ المباراة أساسيا مع الثنائي ألكسيس سانشيز وكريستيان تيو.

فيما سيجلس نيمار على مقاعد البدلاء.

المباراة هي الأولى للمدرب خيراردو "تاتا" مارتينو المدير الفني الجديد لبرشلونة، والذي يتولى المهمة خلفا لتيتو فيلانوفا.

وفي إنجلترا، يواصل آدم العبد المدافع الدولي المصري استعداداته للموسم الجديد من دوري الدرجة الثانية الإنجليزي مع برايتون بمواجهة نورويتش سيتي.

ويلعب ستوك سيتي وديا مع فيلادلفيا يونيون الأمريكي ويواجه نيوكاسل يونايتد فريق سانت ميرين الاسكتلندي ضمن استعداداتهما للدوري الإنجليزي.

فيما يستعد مارسيليا لانطلاقة الدوري الفرنسي بمواجهة بارما الإيطالي.

ويستعد سوشو أيضا لانطلاقة الدوري الفرنسي بمواجهة ريمس.

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