بارك جي سونج في طريق العودة إلى أيندهوفن

بات لاعب الوسط الكوري الجنوبي بارك جي سونج على أعتاب العودة إلى ايندهوفن الهولندي على سبيل الإعارة من كوينز بارك رينجرز الإنجليزي.

وأكدت صحيفة (ديلي ميل) الإنجليزية أن بارك سيسافر إلى هولندا الأسبوع المقبل لإجراء الكشف الطبي وتوقيع عقود عودته إلى أيندهوفن.

وبدأ جي سونج البالغ من العمر 32 عاما مشواره مع الكرة الأوربية في أيندهوفن عقب تألقه في مونديال 2002 حتى عام 2005، وانتقل بعدها المخضرم إلى مانشستر يونايتد حتى 2012.

ولكن لاعب الوسط الكوري انتقل إلى كوينز بارك الموسم الماضي ولم يتمكن من التأقلم مع الفريق الجديد مما مهد باب العودة إلى أيندهوفن.