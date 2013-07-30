منصور بن زايد يحضر مأدبة إفطار خلفان المزروعي

حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة مأدبة الإفطار التي أقامها خلفان مبارك بن فاضل المزروعي مساء أمس، وذلك في منزله بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي.

حضر اللقاء محمد مبارك بن فاضل المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وعدد من الأعيان والمدعوين.

وتم خلال المأدبة استذكار فضائل هذا الشهر الفضيل، أعاده الله على دولة الامارات بالخير والبركات، كما تبادل سموه مع الحضور الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقات الحميمة التي تربط القيادة الحكيمة بالمواطنين، ومدى اهتمامها ورعايتها لأبنائها، وحرصها على متابعة شؤون حياتهم.