حاكما عجمان وأم القيوين يستقبلان المهنئين برمضان

واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، كلاً على حدة، المهنئين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

فقد استقبل صاحب السمو حاكم عجمان في قصر الزاهر في مدينة عجمان، الليلة الماضية، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والوفد المرافق له، الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

كما اطلع صاحب السمو حاكم عجمان من رئيس الهيئة على الفعاليات التي يقدمها كوكبة من السادة العلماء والفقهاء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة لإحياء ليالي الشهر الفضيل بمجالس العلم بمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والتي تتضمن اقامة العديد من الفعاليات في مختلف امارات الدولة تشمل المحاضرات في المساجد وتنظيم الندوات في المؤسسات المجتمعية وإلقاء المواعظ في المجالس الرمضانية والمشاركة في البرامج الدينية في المحطات الاذاعية والتلفزيونية.

وقد أعرب سموه عن اعتزازه بمكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالاستضافة السنوية لنخبة من أصحاب الفضيلة العلماء ممن يساهمون في نشر تعاليم ديننا الحنيف في المجتمع وقال: «إن ذلك ليس بالغريب على سموه الذي يحرص على تنمية الوعي بتعاليم الإسلام السمحة بين أبناء المجتمع».

وقد أشاد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي وجهوده في دعم كل ما من شأنه التطور والتميز لخدمة بيوت الله وترسيخ قيم التسامح والوسطية والاعتدال في المجتمع.. وأطلع رئيس الهيئة صاحب السمو حاكم عجمان على اصدار الهيئة الأخير والمتمثل في جهاز/آي باد/ يتضمن تعريفا كاملا بالهيئة وخطتها الاستراتيجية وبرامجها المتعددة خاصة في مجال تنمية البرامج والمشاريع الوقفية وتسويقها.. شاكرا سموه على دعمه المتواصل ودعم إخوانه أصحاب السمو الحكام لمشاريع الهيئة ورسالتها.

الدائرة المالية

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي في وقت آخر في قصر الزاهر، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وليد الهاشمي مدير دائرة المالية بعجمان وموظفي الدائرة الذين قدموا لتهنئة سموه بشهر رمضان المبارك.

كما استقبل سموه بعد ذلك العميد صالح سعيد المطروشي مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان وضباط وضباط صف وأفراد الإدارة الذين قدموا التهنئة لسموه بشهر رمضان المبارك.

وقد صافح صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي المهنئين الذين باركوا لسموه حلول شهر المغفرة والرحمة متمنين لسموه موفور الصحة والعافية ولقيادتنا الرشيدة ولشعب الامارات الوفي دوام العزة والتقدم.

وواصل صاحب السمو حاكم عجمان استقبال جموع المهنئين من الشيوخ ومديري الدوائر الاتحادية والمحلية وكبار رجالات الدولة وأعيان ووجهاء القبائل والمواطنين والمقيمين الذين توافدوا للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتبادل سموه والحضور الأحاديث حول فضائل وفوائد شهر رمضان الكريم.

أم القيوين

ومن جهته، استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بقصر سموه الليلة الماضية، وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، مايكل كوربين سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة يرافقة روبرت وولر القنصل العام الاميركي بدبي، الذين قدما للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك.

كما تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول سبل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين الإمارات وأميركا بما يسهم في تعزيز وتطوير علاقات الصداقة التي تربط البلدين في مختلف الميادين.