محمد بن زايد: عدالة القضاء رصيدنا الذي نعول عليه

استقبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الليلة الماضية بقصر البطين بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في ابوظبي القضاة أعضاء السلطة القضائية الاتحادية وأعضاء دائرة القضاء والنيابة العامة في ابوظبي الذين قدموا للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتقبل سموه التهاني بشهر رمضان الكريم من معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي وقضاة المحكمة الاتحادية العليا ورؤساء المحاكم الاتحادية والقضاة وأعضاء النيابة العامة في دائرة القضاء بأبوظبي متمنين لسموه أصدق التهاني وأطيب الأمنيات، راجين من الله عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على دولة الإمارات وشعبها بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، باليمن والخير والبركات.

وأعرب سمو ولي عهد أبوظبي عن سعادته بلقاء أعضاء السلطة القضائية، مؤكداً سموه أهمية الدور الذي يلعبه القضاء في إرساء العدالة وتطبيق القانون لحفظ وصون حقوق الناس ومصالح المجتمع.

نزاهة

وقال سموه إنه على الرغم من وجود بعض الأصوات والمواقف المغرضة لن ينال أحد من سمعتنا طالما لدينا مؤسسات قضائية تتمتع بالنزاهة والعدل والمصداقية وهي رصيدنا الذي نعول عليه بما يتحلى به اعضاء السلطة القضائية في الدولة من استقلالية وحيادية في تنفيذ الأحكام والمبادئ القانونية وفق التشريعات المعمول بها في الدولة .

وقال سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن السفينة ماضية نحو تحقيق التطلعات والآمال بفضل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وحرصه الكبير على سيادة القانون وإرساء مبادئ العدل وتعزيز استقلالية القضاء مؤكداً سموه ان العدالة تحقق الأمن والاستقرار في المجتمعات بما يمكنها من تأدية دورها في التنمية الشاملة.

وأكد سموه أهمية مواكبة التطورات والحرص على استيعاب الانظمة الحديثة لتطوير وتنمية القدرات وتعزيز الكفاءات بما يوفر الوقت والجهد ويبسط الإجراءات القضائية.

التخطيط للمستقبل

وتناول سمو ولي عهد أبوظبي أهمية التخطيط للمستقبل وتوجيه الموارد البشرية تجاه الاحتياجات الوطنية للقطاعات الحيوية، مؤكداً سموه ان الثروة البشرية هي أغلى ما نملك اليوم وهي الاستثمار الحقيقي لمواجهة تحديات المستقبل وأشار في هذا الصدد الى ضرورة توظيف ادوات الطفرة العلمية والتكنولوجية التي حصلت خلال المئة عام المنصرمة والتي قربت المسافات وسهلت التواصل البشري وحققت التقدم والتطور لكثير من المجتمعات.

بدورهم أعرب أعضاء السلطة القضائية عن بالغ شكرهم وتقديرهم لما أبداه سمو ولي عهد أبوظبي من دعم واهتمام بتطوير أداء المؤسسات القضائية من أجل تمكينها في اداء رسالتها الرفيعة في تحقيق العدالة وسيادة القانون مؤكدين حرصهم على رفع مكانة دولة الامارات بتطبيق القانون والعدل باستقلالية ونزاهة.