محمد بن راشد يسلم ذاكر نايق جائزة الشخصية الإسلامية

سلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، العلامة الدكتور ذاكر نايق جائزة شخصية العام الإسلامية التي منحته إياها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في دورتها السابعة عشرة.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، راعي ومؤسس الجائزة في قصر سموه بزعبيل، العلامة الهندي، وهنأه سموه على ما وصل إليه من مستويات متقدمة من العلم والتبصر في أحكام ومبادئ ديننا الإسلامي الحنيف والحكمة في الدعوة إلى الإسلام كدين يسر ومحبة وتسامح، معتمداً في ذلك الحوار الهادئ وأسلوب الإقناع المعزز بالحجج والبراهين.وأشاد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بقدرات العلامة الدكتور ذاكر نايق الفكرية والروحية التي أهلته لحفظ القرآن الكريم وتفسير آياته إلى جانب العديد من الكتب السماوية وغير السماوية ومؤلفاته القيمة.

ومن جهته، شكر شخصية العام الإسلامية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على رعايته وتأسيسه للجائزة التي ذاع صيتها في أرجاء المعمورة، خاصة في الأمصار الإسلامية، وباتت تحظى بشعبية واسعة في أوساط الشباب المسلم الذي بدأ يقبل بحماس كبير على حفظ القرآن وتجويد آياته وترتيلها وفهمها.حضر اللقاء معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي وإبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة العليا المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم وأعضاء اللجنة وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي.