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أمل حجازي أكبر كذبة‏

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أمل حجازي أكبر كذبة‏ أمل حجازي أكبر كذبة‏

بعد غياب فنيّ طويل، تعود الفنانة أمل حجازي بأغنية جديدة، بعنوان "كذبة كبيرة"، ومطلعها يقول: "كذبة كبيرة وغيرة وحيرة وقهر وبوعد...".
وقد اختارت أمل لحناً وتوزيعاً تركيّاً ذا قيمة فنية عالية، فيما كتب الشاعر مرسال مدوّر نصاً يتناسب مع القيمة الفنيّة للحن هذه الأغنية التي تعود بها أمل حجازي إلى الساحة الفنيّة بقوّة.
يُذكر أنّ الجمل اللحنيّة للأغنية جملٌ قصيرة، تتناسب مع صوت أمل؛ فصوتها يتجلّى بالجمل الشعريّة واللحنيّة القصيرة.
فهل ستكون الأغنية المنتظرة التي تتولى أمل إنتاجها على قدر أحلام أمل حجازي؟

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سيدتي