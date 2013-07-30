Brad Pitt يظهر حبه لـAngelina jolie المتألقة في طوكيو

اختتم الممثل الأمريكيّ Brad Pitt جولته الترويجيّة حول العالم لفليمه الجديد World War Z، بمحطة أخيرة، جرت مراسمها في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث نال دعم شريكته الممثلة Angelina jolie، خلال حضورهما عرضاً أوّل.

واحتشدت الجماهير لرؤية الثنائيّ الأشهر في هوليوود ولأخذ الصور والتواقيع التذكارية.

وبدت Angelina خلابة، وهي تلبس ثوباً أسود بكتفٍ واحدة، في الوقت الذي نسّقت ملابسها مع Brad الذي ارتدى بدوره اللون الأسود.

وخلال تواجد الثنائيّ على السجّادة الحمراء، ظهر الحبّ والتناغم بينهما بشكل واضح، حيث لم يتخلَّ Brad عن يد Angelina للحظة.

ومن جانب آخر، حرصت النجمة العالميّة على حضور عرض فيلمها "أرض الدم والعسل" في جامعة الأمم المتحدة في طوكيو، وهي ترتدي فستاناً أنيقاً، أسود اللون، بلا أكمام، يجمع بين البساطة والأناقة، لم يتطلب منها بذل عناء كبير.

وهاجمت Angelina jolie في كلمتها أمام الحضور في الجامعة استخدام جرائم الاغتصاب باعتبارها إحدى الوسائل المستخدمة في الحروب، وهو ما تناقشه في فيلمها "أرض الدم والعسل".