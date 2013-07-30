في منزل Kim Kardashian الجديد حمّام من ذهب وصالون شعر

ربّما الطفلة North West ليست من العائلة الملكيّة في بريطانيا، لكنها من دون شكّ ستعيش كالملوك مع والديها Kanye West وKim Kardashian، إذ تواصل Kim وحبيبها إنفاقهما الباذخ على حاجات طفلتهما North. فقد قاما بشراء مقعد للسيّارة، تبلغ قيمته 1200 دولار، يتضمّن مظلّة من الأشعة فوق البنفسجيّة، لتشكّل درعاً واقية لطفلتهما من أعين الذين يقومون بمطاردة المشاهير.

ولم يتوقف إنفاق العائلة على مقعد North، وإنّما أنفق الثنائيّ حوالى 750 ألف جنيه إسترليني على شراء ستة أسرَّة فاخرة من فراش "سافوار" الملكيّ الذي يستغرق صنعه مئات السّاعات، وهو عبارة عن مزيج فريد من الكشمير، وصوف الضأن الممشّط، وشعر الحصان المنغوليّ.

وقد تمّ تصنيع 60 قطعة فقط من مثل هذه السلعة الكماليّة الفخمة على شرف الملكة إليزابيث فى يوبيلها الماسيّ، ما يعني أنّ ابنة West و Kim واحدة من بين مجموعة حصريّة جداً تمتلك تلك الكماليات.

كذلك أنفق الثنائيّ أكثر من475 ألف جنيه إسترلينيّ على أربعة مراحيض مطليّة بالذهب، خاصّة بمسكنهم الذي تبلغ قيمته 11 مليون دولار، فضلاً عن شرائهم إلكترونيّات بقيمة مليون دولار، من ضمنها براد مرصّع بالـ "شوارفسكي"، فيما ينفقان أكثر من مليون دولار على نظام الأمن وحده.

ويُقال إنّ منزل West و Kimالفخم يضمّ صالوناً لتصفيف الشعر والمكياج، وصالة للبولنغ، وبركة سباحة داخليّة وأخرى خارجيّة، وملعباً لكرة السلة، وصالتين للسينما والمسرح، بالإضافة إلى صالة رياضية.