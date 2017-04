Angelina Jolie تتربّع على عرش نجمات هوليوود الأكثر ثراءً

عادت الممثلة الأمريكيّة Angelina Jolie لتحتلّ صدارة قائمة فوربس لأعلى النجمات أجراً في هوليوود، بثروة تخطّت الـ 33 مليون دولار أمريكيّ.

جولي التي لا تزال تحصد نجاحات فيلمها الأخير مع جوني ديب The Tourist في عام 2010، لم تبتعد عن السينما، إنّما شغلت نفسها بإخراج فيلم In the Land of Blood and Honey الذي حقق نجاحاً كبيراً، خاصّة في المهرجانات، كما قامت بكتابة وإخراج فيلم Unbroken، إلى جانب المشاركة في فيلم ديزني Maleficent.

أمّا الممثلة Jennifer Lawrence فقد جاءت في المرتبة الثانية بثروة تبلغ 26 مليون دولار، بالإضافة إلى حصولها على جائزة أوسكار، فيما تراجعتKristen Stewart إلى المرتبة الثالثة بثروة بلغت 22 مليون دولار، بعد أن كانت العام الماضي في الصدارة.

وجاءت الممثلة Jennifer Aniston في المرتبة الرابعة بثروة بلغت 20 مليون دولار أمريكي، فيما كانت المرتبة الخامسة من نصيب الممثلة Emma Stone.