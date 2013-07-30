هؤلاء هم أبرز النجوم العرب الذين هجروا الدراما السورية

وجوه عربيّة شهيرة تغيب هذا العام عن الدراما السوريّة بشكل تامّ، نتيجة للأزمة الدامية التي تمرّ بها سوريا في هذه المرحلة، لاسيّما في ظلّ توفّر عروض أقوى لهم في الدراما العربيّة، خصوصاً المصريّة منها.

صبا مبارك، نضال نجم، أمل بوشوشة، أناهيد فياض... يغيبون عن الدراما السوريّة التي كانوا جزءاً منها في السنوات السابقة، وعرفهم الجمهور نجوماً من خلالها، واندمجوا ا واللهجة السوريّة إلى درجة جعلت الجمهور يعتقد أنّهم فنّانون سوريّون.

الفنانة الأردنيّة صبا مبارك تُشارك هذا العام في المسلسل الأردنيّ "زين"، من إخراج محمد الحشكي؛ كذلك تشارك من جديد في الدراما المصريّة بعد مشاركتها العام الماضي في مسلسل "حكايات بنات". ولكنّها تُطلّ ـ هذا العام ـ بدور امرأة صعيديّة في مسلسل "خلف الله" للمخرج حسني صالح.

الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة تغيب أيضاً عن الدراما السوريّة، بعدما سُجّلت لها عدّة مشاركات فيها، خلال السنوات الفائتة، مثل "ذاكرة الجسد"، "جلسات نسائية"، "زمن البرغوت"، فيما تُشارك هذا العام في الدراما المصرية للمرّة الأولى، عبر المسلسل المصريّ "تحت الأرض" للمخرج حاتم علي.

أما الفنّانة الفلسطينيّة أناهيد فياض فتغيب منذ سنوات عن الدراما السوريّة، لاسيّما بعد حملها وإنجابها واستقرارها في الأردن.

وكانت فيّاض قد شاركت في الدراما السوريّة بعدد كبير من الأعمال، وسطع نجمها أكثر في مسلسل "باب الحارة".

أما الفنّان الأردني نضال نجم فيغيب هذا العام كليّاً عن الدراما، حيث لم تُسجّل له أيّ مشاركة، سواء في الدراما السوريّة أو العربيّة. وكانت آخر مشاركة له في الجزء الثاني من المسلسل الكوميديّ "يوميّات مدير عام"، من إخراج زهير قنوع.