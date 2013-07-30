هل تقف جومانا بوعيد حجر عثرة بين نجوى ونيشان؟‏

هناك تساؤﻻت عدّة مطروحة حول رفض وتردّد الفنانة نجوى كرم في الظهور في برنامج "أنا والعسل"، بعدما عادت المياه إلى مجاريها بينها وبين نيشان، إثر حالة الفتور التي أصابت علاقتهما، بسبب تصريح للأخير، أدلى به حين كان ضيفاً في أحد البرامج التلفزيونيّة، مفاده أنّ نجوى كرم تُفشي له بكلّ أسرارها حتّى أسرار غرفة نومها، ممّا جعل نجوى تستاء من تصريحه البعيد عن الصحّة.

كذلك كانت نجوى على خلاف مع معدّ البرنامج طوني سمعان على خلفيّة استضافة الفنانة هيفاء وهبي في برنامج "ديو المشاهير" العام الفائت، بعدما كان مقرّراً استضافتها هي فقط مع الفنّان كاظم الساهر، ممّا أوقع القطيعة ما بين نجوى كرم من جهة ونيشان وطوني سمعان من الجهة الأخرى.

من جهة أخرى، أفسحت هذه القطيعة المجال أمام المذيعة جومانا بو عيد للتقرّب من نجوى، ولإعادة المياه إلى مجاريها، بعد خلافها معها أيضاً، إثر رفض نجوى الحلول كضيفة مع جومانا في برنامجها "كلمة فصل"، وفضّلت حينها الظهور مع نيشان في برنامجه "العراب".

هذه الخلافات الطويلة بين جومانا بو عيد ونيشان وطوني سمعان، تشهد فصوله نجوى كرم عن قرب، بحكم صداقتها تارة مع نيشان وطوني سمعان وانعكاس هذه الصداقة سلباً على جومانا، التي تبتعد وتراقب من بعيد، وتنتظر لحظة خلاف نجوى مع نيشان وطوني، لتتقرّب من جديد من نجوى، فتعود علاقتهما إلى طبيعتها، كما هو حاصل مؤخّراً، إذ عادت صداقة نجوى وجومانا صداقةً متينةً، تكاد تجمع بينهما في كلّ الأوقات، حيث أصبحت نجوى تقضي معظم إجازاتها برفقة جومانا، تسافران سويّاً، وتقضيان إجازاتهما معاً.

هذه الصداقة المتأرجحة بين نجوى كرم وجومانا بو عيد تارة، ومع نيشان تارة أخرى، خلقت جواً من شدّ الحبال بين جومانا بوعيد من جهة، ونيشان من جهة أخرى، خاصّة أنّ خلافهما يعود سببه إلى تخلّي طوني سمعان عن إعداد برامج لجومانا، مفضّلاً العمل مع نيشان، ما أثّر سلباً على تقديمها لبرامجها.

إثر ذلك، ابتعدت جومانا عن تقديم البرامج، إﻻ ما ندر، كبعض الحلقات الخاصّة. وعلى إثر هذه الخلافات التي تشهد فصولها نجوى وتتأثر بها، رفضت نجوى لسنوات الظهور مع نيشان، فكيف تظهر معه وصداقتها متينة مع جومانا بو عيد التي لن تقبل في قرارة نفسها أن تظهر صديقتها نجوى في برنامج منافس! لذلك تتحجّج نجوى بأنّ مرض والدها سبب يمنعها من الظهور مع نيشان، علماً أنّ نجوى ﻻ تترك مناسبة إﻻ وتلبّيها في لبنان وخارجه.

إذاً، صحّة والدها ليست هي العائق في قرارات نجوى وتصرّفاتها، بل هناك اعتبارات عدّة، منها صداقتها المتينة مع جومانا بو عيد من جهة، وتردّد نجوى في اﻹطلالة، وتعرّضها للإجابة عن أسئلة تسعى إلى الهروب منها حول علاقتها مع "روتانا"، ورأيها بنانسي عجرم كعضو لجنة تحكيم، والحدث الأهمّ تخلّيها عن طوني عنقة، ضابط الإيقاع، الذي رافقها على مدى عشرين عاماً، بسبب حفلها الأخير في مهرجان "الموازين".

كلّ هذه الأسباب تدرسها نجوى عن كثب، قبل إعلان موافقتها، آخذة بعين اﻻعتبار صداقتها بجومانا بوعيد.