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40 دقيقة للتخلُّص من سموم الجسم

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40 دقيقة للتخلُّص من سموم الجسم 40 دقيقة للتخلُّص من سموم الجسم

للحصول على جسم نظيف، أنتِ بحاجة إلى القيام بحمّام ماء ساخن للتخلُّص من سموم الجسم الداخليَّة، وسموم الجسم الخارجيَّة، كالدُّهون وطبقات الأتربة العالقة. كما يمكنكِ الاستفادة من هذه الجلسة للاسترخاء والاستجمام، فأنت تحتاجين إلى مثل هذا الحمام مرَّة كلّ شهر.
ولتتعرّفي أكثر إلى كيفيَّة القيام بهذه الجلسة الاسترخائيَّة للتخلُّص من سموم الجسم، إليكِ هذه الخطوات المفصَّلة:

• املئي حوض الاستحمام بالماء السَّاخن.
• أضيفي الملح الإنجليزيّ إلى الماء ليحميك من ارتفاع ضغط الدم بفعل الماء السَّاخن.
• والآن، ضعي كميَّة من البايكينغ صودا حتى تساعدك في عمليَّة تنظيف الجسم وتخليصه من الأوساخ والدُّهون.
• ضعي كميَّة من الزنجبيل المبشور ليحفّز جسمك على التعرُّق.
• ضعي كميَّة من زيتك العطريّ المفضَّل ليعطر جسمك ولتستنشقي رائحة عطرة، فهذا يُساعدك في الاسترخاء.
• احضري كوباً من العصير بالقرب منك، لتشربي منه كلَّما شعرتِ بالضِّيق، أو بالدوار، بسبب الماء السَّاخن.
• استرخي في حوض الاستحمام لمدَّة نصف ساعة، على الأقلّ.
• كلَّما شعرتِ بأنَّ حرارة الماء قد أصبحت باردة، أضيفي القليل من الماء السَّاخن.
• ابدئي بتدليك جسمك بالفرشاة أو بليفة، من أجل تنشيط الدورة الدمويَّة والتخلُّص من الجلد الميت.
• وفي النِّهاية، جففي جسمك جيداً، وتجنَّبي التعرُّض للهواء البارد مباشرة.

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سيدتي