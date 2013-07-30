الماء المثلَّج للتخلُّص من انتفاخ العين في رمضان

حتى تتخلَّصي من انتفاخ عينيك في شهر رمضان، قومي بوضع كمّادات باردة على عينيك، واضغطي عليها برفق، حتى تفقد الكمّادات برودتها تماماً. وإذا شعرتِ بأنَّ الانتفاخ كما هو، يمكنك إعادة وضع الكمّادات الباردة على عينيك مرَّة أخرى.

كما يمكنكِ استبدال كمّادات الماء البارد بأكياس الشَّاي الأخضر المجمَّدة؛ وكل ما عليك فعله هو الاحتفاظ بأكياس الشَّاي الأخضر وتجميدها بدلاً من التخلُّص منها، مع استخدامها وقت الحاجة عن طريق وضعها على العين، إلى أن تفقد برودتها تماماً، واحرصي على أخذ كميَّة وافرة من النَّوم يوميّاً.