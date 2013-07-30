أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن -
السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم : العمر لا يقاس بالسن إنما يقاس بما حققه الإنسان من إنجازات -
السفيرة عزيزة - الهروب من الوحدة إلى جمعية تحسين الصحة -
افتتاح المكتبة الرقمية بـ"آداب عين شمس" - صور -
مصرع سائق دهسًا تحت عجلات سيارة أثناء إصلاحه عطلاً بها في الدقهلية -
وصول 10 آلاف طن بوتاجاز لميناء الزيتيات في السويس -
بالصور.. ملكات جمال العالم للبيئة من الإسكندرية: مصر آمنة بشكل كاف -
نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة -
نقل عاملة للمستشفى بعد إضرابها عن الطعام في مصنع بـ«العاشر» -
فتنة «الهيئات القضائية».. 7 سيناريوهات لحل أزمة البرلمان مع القضاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

مكياج السلطانة مريم بطلة "حريم السلطان"

Google+ Print
مكياج السلطانة مريم بطلة "حريم السلطان" مكياج السلطانة مريم بطلة "حريم السلطان"

هي ابنة السلطانة هيام في مسلسل حريم السلطان، وواحدة من أشهر نجمات تركيا. إنّها المغنيّة والممثلة بيلين كارهان التي أدّت دور السلطانة مريم، بالإضافة إلى أدوارها البطوليّة الأخرى في بعض المسلسلات.
هي وجه إعلاميّ مشهور للعديد من الماركات العالميّة التجميليّة والأزياء والمأكولات أيضاً.
تلفتنا هذه الجميلة بوجها العفويّ والطفولي الناصع والمليء بالأنوثة والجاذبيّة. صنّفت كملكة جمال من قبل معجبيها، ما زاد النساء رغبة في التألق بمكياج مثلها؛ وكذلك الأمر بالنسبة إلى المراهقات، بفضل ظهور بيلين وكأنّها في سنّ المراهقة، بالرغم من نضوجها.
خطوات مكياجها السحريّ :
تتألّق هذه النجمة بمكياج خفيف جدّاً، وأحياناً تظهر من دونه، وتأخذ الصور براحة تامّة، فهي صاحبة بشرة مشرقة؛ ترى لماذا؟
من المعروف أنّ البشرة النضرة هي سرّ ظهور جمال المكياج. لهذا امنحي بشرتك العناية اللازمة، من خلال استعمال الكريمات المناسبة لها، ولحلّ مشاكلها.
أمّا بالنسبة إلى المكياج، فيمكنك القيام بما يلي:
- اخفي عيوب بشرتك كالهالات السوداء والبثور بالكونسيلر.
- ضعي القليل من البودرة بلون البيج الطبيعي.
- ضعي ظلالاً بألوان ترابيّة، تتراوح ما بين البنيّ والبيج والذهبيّ.
- ضعي الكحل الأسود داخل عينيك لتحصلي على نظرة ثاقبة.
- ضعي طبقة واحدة من الماسكرا.
- وأخيراً ضعي أحمر شفاه زهري اللون.
ما رأيك بمكياجها؟

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي