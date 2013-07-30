مكياج السلطانة مريم بطلة "حريم السلطان"

هي ابنة السلطانة هيام في مسلسل حريم السلطان، وواحدة من أشهر نجمات تركيا. إنّها المغنيّة والممثلة بيلين كارهان التي أدّت دور السلطانة مريم، بالإضافة إلى أدوارها البطوليّة الأخرى في بعض المسلسلات.

هي وجه إعلاميّ مشهور للعديد من الماركات العالميّة التجميليّة والأزياء والمأكولات أيضاً.

تلفتنا هذه الجميلة بوجها العفويّ والطفولي الناصع والمليء بالأنوثة والجاذبيّة. صنّفت كملكة جمال من قبل معجبيها، ما زاد النساء رغبة في التألق بمكياج مثلها؛ وكذلك الأمر بالنسبة إلى المراهقات، بفضل ظهور بيلين وكأنّها في سنّ المراهقة، بالرغم من نضوجها.

خطوات مكياجها السحريّ :

تتألّق هذه النجمة بمكياج خفيف جدّاً، وأحياناً تظهر من دونه، وتأخذ الصور براحة تامّة، فهي صاحبة بشرة مشرقة؛ ترى لماذا؟

من المعروف أنّ البشرة النضرة هي سرّ ظهور جمال المكياج. لهذا امنحي بشرتك العناية اللازمة، من خلال استعمال الكريمات المناسبة لها، ولحلّ مشاكلها.

أمّا بالنسبة إلى المكياج، فيمكنك القيام بما يلي:

- اخفي عيوب بشرتك كالهالات السوداء والبثور بالكونسيلر.

- ضعي القليل من البودرة بلون البيج الطبيعي.

- ضعي ظلالاً بألوان ترابيّة، تتراوح ما بين البنيّ والبيج والذهبيّ.

- ضعي الكحل الأسود داخل عينيك لتحصلي على نظرة ثاقبة.

- ضعي طبقة واحدة من الماسكرا.

- وأخيراً ضعي أحمر شفاه زهري اللون.

ما رأيك بمكياجها؟