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العارضة المغربية ليلى حديوي وسر رشاقتها في رمضان

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العارضة المغربية ليلى حديوي وسر رشاقتها في رمضان العارضة المغربية ليلى حديوي وسر رشاقتها في رمضان

عارضة الأزياء المغربية ليلى حديوي نجمة الزي المغربي بامتياز، ومشهود لها بالطلة المتفردة والاحترافية التي تضفي فيه رشاقتها وشخصيتها حضوراً لافتاً، وقد تحدثت لـ«سيدتي نت» حول رشاقتها في الحوار التالي.

*ألا تعيشين هوس النحافة لتكوني دوماً في الواجهة؟
- لا.. أبداً، أحافظ على نظام غذائي صحي في الأكل، ولا أتناول وجبة العشاء، أمارس الرياضة، وأخضع لحصص المساج؛ لأحافظ على وزني، وأنا سعيدة بمقاسي وهو 38، ولا أحب أبداً أن أكون نحيفة.

*مجالات عملك تراهن على الجسد الذي لا يظل وفياً مع العمر؟
- ربما ولوجي للسينما كان من باب أنني عارضة أزياء، فإضافة إلى الشكل الخارجي لابد أن تكون الموهبة متوفرة، أما مجال الأزياء فلا يمكن أن أستمر فيه بعد عمر معين؛ لذا أشتغل في مجال تنظيم عروض الأزياء، وهكذا سأظل في الموضة بطريقة غير مباشرة، أما وجودي في التلفزيون فيعتمد على الجمهور، أو المتلقي وهم من يحددون ظهوري.

ما الزي العالمي التقليدي الذي ترغبين في ارتدائه في عروض الأزياء؟
- دائماً الزي المغربي؛ لأنني فخورة بثقافتي وخصوصيتي.

تعاليق الصور :
1-ليلى حديوي بمهرجان مراكش.
2-3-4- ليلى باللباس التقليدي المغربي.

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سيدتي